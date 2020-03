Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor realizate la Timișoara, in cursul zilei de 5 martie 2020, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus…

- A fost confirmat al saselea caz de infectare cu noul coronavirus din Romania. Potrivit primelor date, este vorba desre o persoana de 71 de ani din Suceava pentru care testul a iesit pozitiv. Este cel de-a doilea caz confirmat, miercuri, dupa un baiat de 16 ani din Timisoara. „In aceasta dupa amiaza,…

- UPDATE – Un nou caz pozitiv de coronavirus a fost confirmat miercuri la o persoana de 71 de ani din Suceava, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acesta este al saselea caz de COVID-19 confirmat in Romania. Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, la Timișoara, au anunțat,…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre unul dintre contacții barbatului de 47 de ani, din Timișoara, care a fost depistat pozitiv in cursul zilei de ieri. Mai precis, este nepotul acestuia in varsta de 16 ani. Conform…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre unul dintre contacții barbatului de 47 de ani, din Timișoara, care a fost depistat pozitiv in cursul zilei de ieri. Mai precis, este nepotul acestuia in varsta de 16 ani. Conform…

- Romania are, incepand de astazi, cinci bolnavi diagnosticați cu coronavirus. Cel de-al cincilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat, miercuri, la Timișoara, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. Primul barbat diagnosticat cu virusul originar din China a fost externat…

- Al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19 a fost confirmat marti, un barbat de 47 de ani care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timisoara deja diagnosticata cu coronavirus. ”Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu…