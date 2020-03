Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de la Școala Gimnaziala 56 din Capitala care a fost marți la școala și in aceeași zi mama ei a fost diagnosticata cu coronavirus nu este infectata cu acest virus, au anunțat, joi dimineața, reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), potrivit Mediafax.Conform…

- Fiica unei femei care a fost confirmata marți dupa-amiaza ca purtatoare a infecției cu coronavirus a mers marți dimineața la școala, iar acum ea se afla in izolare la domiciliu, alaturi de bunicii ei, anunța reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București...

- Fiica unei femei care a fost confirmata marți dupa-amiaza ca purtatoare a infecției cu coronavirus a mers marți dimineața la școala, iar acum ea se afla in izolare la domiciliu, alaturi de bunicii ei, anunța reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).Citește și: Victor…

- Jurnalistii de la Libertatea au intrat in posesia unui document prin care Scoala Gimnaziala nr. 56 din Capitala anunta ca fiica unei femei infectate cu coronavirus, care invata la clasa I C, a fost la scoala pana ieri, iar femeia n-a anuntat ca este suspecta ori ca a fost testata pozitiv. Femeia este…

- Pensionarul MAI care lucreaza pentru ADP Sector 4 a intrat in contact cu 120 de persoane doar la locul de munca. El a fost director al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.Barbatul diagnosticat cu COVID-19, internat pana aseara la spitalul MAI “Dimitrie Gerota” din Capitala, a fost…

- Doi suceveni care s-au intors recent din Italia, care prezinta febra și simptome respiratorii, au fost izolați la secția Boli infecțioase a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, cu suspiciune de infecție cu coronavirus. Este vorba despre o femeie, ale carei testari au ...

- Sibiu, Calarași, Giurgiu, Braila și București au suspendat parțial cursurile din cauza gripei, ceea ce inseamna ca peste 1.000 de elevi vor sta acasa dupa ce au fost inregistrate cazuri de gripa, anunța MEDIAFAX.In urma notei pe care Ministerul Educației și Cercetarii pe care a transmis-o…

- O fetita in varsta de 1 an si 6 luni, internata initial la sectia Pediatrie a Unitatii de Primiri Urgente Buzau, a fost transferata marti dimineata la un spital din Capitala dupa ce, in urma unui test...