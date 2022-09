Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 septembrie, un barbat din municipiul Ramnicu Valcea ar fi condus un autoturism pe DN 67 in localitatea Slatioara, moment in care ar fi pierdut controlul direcției de mers, parasind partea carosabila și rasturnandu- se intr-un șanț. In urma impactului a rezultat ranirea a 3 persoane, care au…

- O persoana a murit, iar alte opt, dintre care trei copii, au fost grav ranite dupa ce masinile in care se aflau au fost implicate, luni seara, intr-un accident rutier pe DN 28, la Letcani, in apropiere de municipiul Iasi.

- Daniel Onoriu este acuzat ca a furat donațiile unui copil bolnav și ca banii nu au ajuns in contul bancar al micuței. Pilotul de raliuri a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca familia fetiței nu a luat legatura cu el și ca nu știa de conturile bancare ale micuței. Daniel Onoriu ii roaga pe…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Letiția Venețeanu a dezvaluit ca a fost implicata intr-un grav accident rutier, in Italia. Modelul a trecut prin clipe de groaza in momentul in care un TIR i-a izbit mașina din plin.

- Un accident rutier s a produs luni seara, 11 iulie, intre un autotren, un autoturism si o caruta, in localitatea Popeni, pe DN24A, judetul Vaslui. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru gestionarea eficienta a situatiei a fost activat Planul Rosu de interventie.La fata locului…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu s-a afișat pentru prima oara in mod public alaturi de noul iubit. Vloggerița a plecat in vacanța la mare alaturi de barbatul care a reușit sa-i cucereasca inima. Ce a marturisit.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Lucianca, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier, in care conducatorul unei autoutilitare in care se aflau 7 pasageri, a virat stanga pentru a evita o coliziune din spate cu un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe varianta Ovidiu. Potrivit SAJ Constanta, doua persoane au fost ranite, o victima fiind incarcerata. La fata locului intervin un echipaj SAJ B2 si un SMURD C. ...