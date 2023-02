Stiri pe aceeasi tema

- Meta, firma mama a Facebook, s-ar putea confrunta cu o potentiala plata de impozite de aproximativ 870 milioane de euro in Italia, dupa ce procurorii au demarat o investigatie privind compania, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Functionari publici si reprezentanti ai unor firme private sunt vizati de o ancheta a autoritatilor romane desfasurata sub coordonarea procurorilor Parchetului European, ancheta in care sunt cercetate fraude cu fonduri europene si de la bugetul national, cu un prejudiciu estimat la 1,6 milioane de…

- Statul roman a recuperat, pana la data de 16 ianuarie a.c., doar 1- din prejudiciul stabilit de instanta in dosarul „Gala Bute", in care fost ministru al Turismului Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Procedura de executare silita in acest dosar…

- Firmele din cadrul Transilvania Smart City, deținut de Elena Udrea, personaj cu mare influența pe langa primarul Emil Boc, au fost ”calcate” de DNA Cluj. Saptamana trecuta la sediul Transilvania Smart City (Realtopharma SA si alte entitați juridice) mai mulți angajați au fost audiați de DNA Cluj.Se…

- ANAF incearca pentru a treia oara sa vanda mai multe terenuri aparținand fostului politician și ministru Elena Udrea. Cum primele doua licitații nu au atras cumparatori, ANAF propune acum la vanzare lotul de terenuri la un preț de 1,65 milioane lei fara TVA (1,96 milioane lei cu TVA – 397.680 euro),…

- Am aflat ce mai face fostul consilier al Elenei Udrea, Ștefan Lungu, cercetat și el alaturi de fosta lui șefa in Dosarul Gala Bute. Astfel, Ștefan Lungu a trecut cu bine peste perioada cand era chmeat sa dea cu subsemnatul la DNA. Acum, apropiatul Elenei Udrea sufla și in iaurt cand vine vorba de respectarea…

- Proiectul de OUG prin care se instituie noua taxa de solidaritate ar putea fi aplicat de la 1 ianuarie și prevede impozitarea cu 60% a diferenței dintre profitul acestui an și media profiturilor perioadei 2018-2021 majorata cu 20%.Aceeași impozitare ar urma sa se aplice i asupra profitului din 2023,…

- Funcționarii publici cu statut special, militarii și ofițerii de informații și securitate vor avea posibilitatea sa activeze intr-o alta autoritate publica decit cea pentru care au fost pregatiți, fara a fi obligați sa restituie cheltuielile de instruire. Un proiect de lege care prevede acest lucru…