- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Elena Udrea ar putea scapa de sentința de șase ani de inchisoare primita in dosarul Gala Bute. Fostul ministru al Turismului a fugit din țara inainte ca magistrații sa pronunțe decizia. Acum, Elena Udrea se afla in Bulgaria, țara din care nu a fost inca extradata. Fii la curent cu cele mai…

- Fostul ministru Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, transmite miercuri, prin intermediul partenerului su de viata, un mesaj in care sustine ca este „arestata ilegal", ea afirmind ca masura arestarii sale incalca Constitutia Romaniei. „Este nu doar cauza mea, ci si cauza apararii Constitutiei",…

- „Dupa vizita mea de ieri in Bulgaria, Elena doreste sa va transmita gandurile ei:“Va multumesc tuturor celor care ati inteles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a Deciziei CJUE, deopotriva! Va multumesc tuturor celor care ma sustineti direct sau indirect, prin opiniile pe…

- Elena Udrea a contestat arestul preventiv din Bulgaria. Ea a fost retinuta in Bulgaria, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile romanesti.Elena Udrea a plecat din țara in ziua in care Inalta Curte de Casație și Justiție a condamnat-o definitiv la șase ani de inchisoare in dosarul…