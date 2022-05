Elena Udrea, de ziua ei, din Bulgaria: ”Sunt închisă ilegal!” Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, care este arestata preventiv in Bulgaria, a scris pe Facebook ca este inchisa „ilegal” de 46 de zile și a prezentat mai multe motive pentru care ea considera ca decizia magistratilor nu este corecta. „Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ, prin care mi s-a respins contestatia in anulare doar mie, dintre toate dosarele similare (Șova, Pop, Nița, Valcov, Bica, etc) și mi s-a refuzat doar mie dreptul de a fi rejudecata legal in dosarul Gala Bute”, se arata in mesajul postat pe pagina de Facebook a Elenei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

