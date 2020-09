Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de campanie electorala, Ionel Palar a declarat, in cadrul unei conferințe de presa organizate in fața sediului Palatului Administrativ, impreuna cu Lucian Viziteu, candidatul alianței PNL – USR-PLUS, pentru Primaria Bacau, in prezența susținatorilor celor trei formațiuni politice, ca dorește…

-  Incepe astazi campania electorala, o competiție pe care mi-o doresc onesta, cinstita, un concurs de idei și de proiecte pentru dezvoltarea județului Bacau și a comunitaților care-l compun. Ultimele saptamani au demonstrat ca exista candidați care coboara discursul public sub limita admisa. Deja au…

- Dupa 30 de ani de democrație, județul Bacau este printre cele mai sarace și depopulate din țara. Tinerii au plecat, din lipsa de oportunitați, iar economia a stagnat. Timp de 30 de ani, PSD a condus județul spre dezastru! Bacauanii vor ca PSD sa plece acasa! Și de la Consiliul Județean, și de la […]…

- „Indiferent de nume, varsta sau avere, voi respecta si voi ajuta fiecare cetatean al comunei. Dupa ce ma veti vota primar, am sa evaluez situatia comunei si va voi spune cat de mare este dezastrul lasat de dictatura Tilibasa PNL, dupa 16 ani de jaf si incompetenta. Voi veni cu investitii serioase in…

- S-a inscris intr-o noua competiție, de data aceasta ca edil șef, dar considera ca datoria sa morala este sa explice celor care l-au votat in 2016 ce a facut și ce nu a facut. Vorbim de Constantin Scripaț, candidatul ALDE la fotoliul de primar al municipiului Bacau. Absolvent al Institutului Național…

- Gospodar asezat si om cu suflet pentru Ardeoani, Viorel Popa s-a saturat sa vada cum, timp de 16 ani, nu se face nimic in comuna sa. Privind in jur la comunele conduse de primari PSD, a inteles ca doar proiectele facute cu cap, bine scrise si promovate pot aduce bani pentru locuitori. Candidatul PSD…

- Organizația Municipala a PSD Bacau a aprobat, in ședința de astazi a Comitetului Executiv, incheierea unei alianțe electorale, pe Municipiul Bacau, cu Partidul Puterii Umaniste – Social-Liberal (PPU – SL) pentru alegerile locale. Au fost aprobate, cu acest prilej, insemnele electorale ale alianței precum…

