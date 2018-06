Elena Pap, Up Romania, despre cum a transformat digitalizarea piata tichetelor de masa

Stiri pe aceeasi tema

- Toți romanii care lucreaza in sectorul public vor primi, pana la sfarsitul lunii noiembrie, o prima de vacanta in valoare de 1.450 de lei, sub forma de vouchere. ”Ne bucuram ca putem sa oferim romanilor soluții pentru o vacanța reușita și accesibila in Romania. Angajatii din sectorul public…

- Casio, unul dintre pionierii aparatelor foto digitale, a anuntat ca nu va mai lansa noi modele de camere foto compacte, acuzand interesul tot mai slab aratat de cumparatori fata de aceasta categorie de produse. Transformat intr-un gadget multifunctional bun la aproape orice, smartphone-ul a scos de…

- MASURI DE SPRIJIN PENTRU IMM-URI PENTRU DIGITALIZARE I. DIGITALIZAREA INDUSTRIEI EUROPENE Provocari si oportunitati privind digitalizarea la nivel european:  necesiatea unor eforturi susținute cu politici, acțiuni și stimulari concrete pentru a reindustrializa Europa, pentru competitivitate…

- La Targoviste, din anul 2000, in fiecare an , in Joia Mare a Pastelui are loc „Calea Luminii” care face fosta Cetate de Scaun unica la nivel national si chiar international. Mii de lumanari au fost aprinse in jurul Catedralei Mitropolitane, in Piata „Mihai Viteazul” și pe Bulevardul Carol I, pana…

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun repre­zen­tantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred. „Cu ocazia sarbatorilor de Paste companiile…

- PRIME DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Cererea pentru astfel de tichete a crescut cu 40% fata de anul trecut si aduc si o serie de beneficii fiscale angajatorului.…

- TICHETE CADOU DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Inca de la 1 ianuarie 2016 cand noua legislație a intrat in vigoare, tichetele cadou sunt scutite de impozit pentru…

- Inspectorii CJPC Constanta au retras toate legumele si fructele depreciate sau care nu respectau calitatea declarata. Cantitatea este de 115,5 kg, pentru care s a prezentat documentul de distrugere, a precizat directorul CJPC Constanta, Horia Constantinescu.Sanctiunile aplicate sunt in valoare de 10.000…