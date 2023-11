Stiri pe aceeasi tema

- „Nu imi vine sa cred ca persoana pe care am susținut-o in cariera ei politica s-a dovedit o homofoba”, spune Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, care a publicat o serie de mesaje video pe Instagram, dupa ce mama sa a spus ca a votat pentru familia tradiționala la referendumul din 2018.„Sunt aici sa…

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a lansat sambata intr-un atac la colega de partid, primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi. ”Treaba ta ca primar nu este sa spui cine cu cine sa se casatoreasca, cum sa intervina statul in familii. Daca nu intelegi asta, inseamna ca n-ai ce cauta…

- Elena Lasconi, primarul USR din Campulung Muscel, o critica pe colega sa de partid, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe motiv ca nu reuseste sa construiasca o majoritate in Consiliul Local prin care sa-si puna in aplicare proiectele. „Tu esti votat sa faci treaba, nu sa fii in permanenta primar…