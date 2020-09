Stiri pe aceeasi tema

- Morosanu a explicat pentru Gsp ca disputa dintre el si Ghita a pornit de la un meci pe care acestia ar fi trebuit sa-l dispute, dar care nu s-a materializat, iar de atunci cel poreclit Samuraiul l-a provocat incontinuu, trecand apoi si la atacuri la alti luptatori. "Moartea din Carpati" considera…

- Odata cu alegerile locale din 2020, iata ca tot mai multe vedete s-au reprofilat și au dat showbizz-ul pe idealuri politice. Fie ca vorbim de funcția de primar sau de cea de consilier local, exista o lista ampla cu nume sonore dornice sa aduca imbunatațiri sistemului din Romania. Cap de afiș este Elena…

- Elena Lasconi, fosta vedeta Pro TV care candideaza candideaza la Primaria Campulung Muscel din partea USR, a fost amendata cu 500 de lei de primaria din localitate, condusa de Liviu Țaroiu (PSD) pentru ca ar fi incalcat legislația legata de afișaj. Lasconi a pornit o campanie impotriva unui incinerator…

- In urma inundațiilor din weekend care au afectat mai multe strazi și locuințe din Alba Iulia, miercuri, la Primaria Municipiului s-au intalnit intr-o ședința viceprimarul cu atribuții de primar Voicu Paul, șeful de la Apa CTTA – Ștefan Bardan, dar și Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.…

- Presedintele social-democratilor brasoveni, senatorul Marius Dunca, acuza guvernul PNL de "incompetenta in gestionarea economiei nationale", in urma declaratiilor facute de premierul Ludovic Orban si de ministrul Finantelor, Florin Citu cu privire la impactul crizei economice."In timp ce Comisia…

- Managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara a declarant, in Interviurile Timișoarei, ca valul doi de Covid-19 era așteptat sa fie abia in noiembrie – decembrie, insa poporul roman nu este unul disciplinat și mulți oameni nu au respectat regulile. ”Inițial, cand am calculat dupa statistica…

- Economia trece printr-o situație extrem de dificila. Criza economica provocata de pandemia de coronavirus a inchis sectoare intregi de activitate și a diminuat mult afacerile firmelor. Peste 280.000 de firme din Romania se aflau intr-o situație cu risc mare de insolvența in martie. Doar 40% dintre companii…