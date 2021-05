Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un material despre biciclete prezentat la Neatza cu Razvan si Dani, intre Dani Oțil si Ramona Olaru a existat un mic dalog despre biciclete și mersul pe biciclete. Dani Oțil a divulgat un secret ușor rușinos despre Gabriela Prisacariu Ramona Olaru a marturisit ca inca obișnuiește sa mearga pe bicicleta…

- Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au divorțat de comun acord in luna septembrie a anului 2019. Cuplul are impreuna un fiu, Razvan Andrei, in varsta de doi ani. Interpreta a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici”, in ce relații a ramas cu fostul ei partener de viața. „Parinții mei…

- Elena Ionescu a vorbit deschis despre fostul ei soț, dezvaluind in ce relații a ramas cu Dragoș Stanciu. Totodata, frumoasa cantareața și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars, marturisind cat de mult a afectat-o la acea perioada divorțul de tatal fiului ei, Razvan. Detalii emoționante!

- Flavia Mihașan se pregatește sa devina pentru a doua oara mama. Fosta „vecina” de la „Neața, cu Razvan și Dani” a postat pe contul de socializare, o imagine cu ecografia bebelușului, alaturi de care a scris și un mesaj. Chiar daca mai are foarte puțin pana va naște, vedeta arata mai bine ca nicidata,…

- Elena Ionescu a devenit mama pentru prima oara in urma cu 2 ani și jumatate, cand a venit pe lume baiețelul ei Razvan. Deși acum este singura, fiind divorțata de tatal copilului, artista pare foarte deschisa la ideea de a fi mama din nou. Bruneta și-a intrebat fiul daca vrea o surioara!

- Elena Ionescu i-a luat prin surprindere pe toți telespectatorii Antena Stars printr-o schimbare uluitoare! Frumoasa cantareața a ajuns sa fie mama fiicei Oanei Roman pentru o zi, luandu-și in serios toate atribuțiile. Iata cum s-a descurcat celebra artista, dar mai important, ce peripeții a intampinat…

- De cand și-a anunțat cea de-a doua sarcina, Flavia Mihașan are parte de critici și sfaturi nedorite cu privire la deciziile pe care le face ca mama. Ieri, fosta asistenta de la ”Neața cu Razvan și Dani” a rabufnit și le-a dat replica gurilor rele, iar acum a decis sa vorbeasca in mod public despre situație.