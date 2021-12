Stiri pe aceeasi tema

- 1.Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta si ce-ti doresti, drept rasplata, din sacul Mosului. Buna, Carmen. Foarte dragut din partea ta sa il ajuti pe Mos Craciun si cu siguranta vei primi cadouri frumoase. Anul acesta…

- Intreaga lume a muzicii populare romanești este in doliu, chiar in preajma Sarbatorilor de Iarna. Celebra cantareața de muzica populara Tita Barbulescu este inmormantata in aceste momente la cimitirul Bellu din Capitala. Printre cei care o plang și care au avut ocazia de a o cunoaște se numara și Saveta…

- Bernadette trece prin cea mai grea perioada din viața ei, deși blondina ne-a obișnuit tot timpul sa o vedem cu zambetul pe buze. Fosta iubita a lui Philip este sfașiata de durere, asta dupa ce in urma cu cateva zile bunicul ei s-a stins din viața.

- La Brașov a inceput oficial sezonul sarbatorilor de iarna, odata cu aprinderea iluminatului festiv. Conceptul sarbatorilor de iarna din acest an este acela de a aduce aduce un strop din Magia Craciunului in fiecare cartier. Acest program a fost conceput astfel incat sa limiteze riscul raspandirii virusului…

- Alexandru Balaban, preot in parohia Daeni din Tulcea, este mai mult decat un slujitor al lui Dumnezeu. El si-a luat misiunea in serios si a devenit un adevarat apostol al comunitatii pe care o pastoreste

- O alta stea a muzicii populare s-a stins din viața in urma cu scurt timp! Dupa moartea fulgeratoare a lui Petrica Mațu Stoian, un alt artist renumit a trecut la cele Sfinte. Este vorba de nimeni altul decat Benone Sinulescu, care a decedat la spital in urma unei pneumonii. Vestea cutremuratoare a picat…

- O fosta infirmiera japoneza de 34 de ani care a ucis trei pacienti prin contaminarea perfuziilor intravenoase cu dezinfectant a fost condamnata la inchisoare pe viata marti de un tribunal din Japonia, intr-un caz care a șocat Japonia. In timpul procesului sau, femeia a recunoscut ca a ucis pacienti…