Elena Calistru, Funky Citizens: Daca vrem sa schimbam tara asta, e nevoie de sprijinul cetatenilor, nu doar de vointa politica

Antreprenoriatul social este o cale pe care putini romani o aleg, in mare parte pentru ca profitul aici nu se masoara in bani, ci mai degraba in termeni de impact social.



Elena Calistru, presedinte si co-fondator al asociatiei Funky Citizens, s-a incumetat sa porneasca pe acest drum, din dorinta de a incerca sa faca totusi ceva pentru Romania si pentru romani, inainte de a se grabi sa plece din tara, asa cum au facut deja milioane de tineri.



Elena a studiat stiinte politice, dupa ce a "mancat matematica pe paine" in liceu. La finalul facultatii, se gandea sa plece la un master…