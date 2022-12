Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a publicat un proiect de Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali care prevede o perioada de facturare lunara pentru clienti casnici si pentru cei preluati de catre furnizorul de ultima instanta, conform Agerpres. Alte prevederi…

- Comisiile reunite pentru industrii și servicii și pentru politica economica, reforma și privatizare ale Camerei Deputaților au adoptat, marți, 22 noiembrie, raportul final (cu amendamente) pe un proiect de lege mult așteptat. Este cel privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022…

- Deputații au adoptat proiectul de aprobare a ordonanței privind energia, cu modificarile propuse de coalitia de guvernare, printre care si stabilirea unui pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh pentru toti consumatorii indiferent de nivelul de consum. S-au inregistrat 177 voturi „pentru”, 75…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2022, precum si modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Energiei. Proiectul consolideaza si extinde masurile de protectie a populatiei si 3 economiei de cresterile…

- Ieri, PSD a anuntat ca a depus, in Parlament, amendamentele privind reglementarea preturilor la energie si adauga ca prin acestea „se va pune capat speculei din piata” si vor asigura protectia consumatorilor casnici si a economiei nationale, potrivit Agerpres. „Astazi (n.n-ieri) au fost depuse in Parlament…

- Operatorul de telefonie Vodafone a inceput sa iși inștiințeze abonații in privința creșterii tarifelor, compania motivand in notificari prin creșterea costurilor, in special scumpirile la energie electrica și combustibili. Concomitent, compania majoreaza o serie de tarife și opțiuni pentru anumite abonamente.…