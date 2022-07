Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politie Romane informeaza ca, la aceasta ora 17.00 , situatia privind valorile de trafic pe principalele artere rutiere se prezinta astfel: Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta si DN 39 Constanta ndash; Vama Veche: trafic fluent. Autostrada A1 Bucuresti…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca in zona de nord a parcului Regele Mihai I (Herastrau), pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala a acestei investitii…

- Alba Iulia, economii de 490.000 de euro anual daca ar monta panouri fotovoltaice pe cladirile publice. Cat ar costa investiția Utilizand potențialul energiei fotovoltaice instalate pe acoperișurile cladirilor publice din Alba Iulia, administrația locala ar putea economisi aproape 490.000 de euro anual,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vizitat, luni, la Sebes, judetul Alba, prima fabrica din Romania care produce sisteme de colectare a ambalajelor de bauturi, inaugurata in luna mai a acestui an. Fabrica are o capacitate de productie, prevazuta pentru anul 2022, de peste 6.000 de Reverse Vending…

- Constructorul german Mercedes-Benz a anunțat ca incepand de anul viitor nu va mai produce vehicule echipate cu cutii manuale de viteze, scrie Agerpres.ro, care citeaza DPA.Un purtator de cuvand al companiei a spus ca tranziția se va face odata cu lansarea noilor game de modele„Odata cu creșterea electrificarii,…

- Grupul Teraplast, anunța aprobarea unei scheme de investiții pentru construcția unei noi linii de producție. Grupul se ocupa, in general, cu producția de folie stretch. Prin aprobarea schemei de investiții, grupul va putea sa-și mareasca producția in noua fabrica din parcul industrial de la Sarațel.…

- Romania iși propune sa faca pași inainte spre productia unui avion militar suta la suta romanesc. Ministrul economiei, Florin Spataru, aflat vineri in vizita la Fabrica de Avioane Craiova, a spus ca aceasta are, de asemenea, capacitatea de a moderniza avioane ale Armatei Romane, dar si civile. Florin…

- CARANSEBEȘ – Un posibil parteneriat public-privat ar putea rezolva problema energiei electrice pentru municipalitatea din Caransebeș, dupa ce facturile au explodat in ultimele luni! Anunțul a fost facut de primarul Felix Borcean, intr-o recenta ședința de consiliu local, dupa ce mai mulți caransebeșeni…