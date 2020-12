Electorii din SUA au început să voteze pentru a confirma victoria lui Biden la alegerile prezidențiale Electorii au început luni sa voteze în Statele Unite pentru a-l alege în mod oficial pe Joe Biden ca președinte al SUA, punând capat încercarilor eșuate ale președintelui Donald Trump de a rasturna înfrângerea sa la alegerile din 3 noiembrie, relateaza Reuters.

Toti cei 16 electori din Georgia, 11 din Arizona si 20 din Pennsylvania au votat pentru Biden, relateaza Agerpres, citând Reuters. De asemenea, și cei 10 electori ai Wisconsinului au votat pentru democratul Joe Biden.

Votarea s-a încheiat în mai multe state, electorii întrunindu-se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

