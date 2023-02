”In acest moment, Termoenergetica a acumulat datorii in valoare de cca. 800 milioane lei catre ELCEN, aferente lunilor de consum iulie-decembrie 2022. Pierderile din reteaua de termoficare operata de Termoenergetica (aflata in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti), adica apa care se scurge in pamant, reprezinta un factor major in ceea ce priveste acumularea acestor datorii uriase”, a transmis, luni, ELCEN, intr-un comunicat de presa. Sursa citaata a precizat ca, potrivit unor date transmise chiar de catre Termoenergetica, pierderile pe retea in perioada 2020-2022 totalizeaza 553 milioane…