Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea oficiala a aplicației RODPA1 in cadrul proiectului „Eficientizarea activitații CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucratorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din Romania.”Miercuri, 29 noiembrie 2023, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a organizat, la Hotel…

- Veniturile au urcat cu 32%, la 9,55 miliarde lei, de la 7,23 miliarde lei in primele noua luni din anul trecut. ”Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu imbunatatirea marjei…

- ​Daca pe partea de energie electrica ne-am obișnuit deja cu paduri de turbine eoliene și pașuni de panouri solare, cand vine vorba de energie termica lucrurile sunt inca la nivel incipient in Romania. Sistemul de termoficare din București, cel mai mare din țara, cu instalații din anii 1960, a evitat…

- Dupa lansarea, in data de 25.05.2023, prin semnarea de catre Operatorul Regional NOVA APASERV S.A. la nivelul MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, a Contractului de Finanțare nr.2187, Proiectul „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A INFRASTRUCTURII DE APA, INCLUSIV ACHIZITIA…

- Continue reading Chitaristul Al Di Meola mulțumește medicilor din Romania pentru ca l-au pus pe picioare dupa ce i s-a facut rau in timpul concertului din București/”Planuiesc sa ma intorc in 2024 si deja abia astept sa facem din nou muzica impreuna” at Info real.

- Autostrada A7 reprezinta o veritabila coloana vertebrala pentru regiunea Moldovei, ce se va desprinde din Autostrada A3 București – Ploiești, in apropiere de Ploiești, și va ajunge, 440 km mai departe, la granița cu Ucraina de la Siret. Aceasta autostrada trebuia sa fie gata de foarte mulți ani. Nu…

- Compania energetica romaneasca Nuclearelectrica a semnat joi, 7 septembrie, o scrisoare de intenție cu Fondul de investiții Three Seas Initiative (3SI) pentru a explora posibilitatea unei asocieri in comun in domeniul producției de energie regenerabila in Romania, scrie ceenergynews.com.Nuclearelectrica…

- * Cu totii au optat sa produca energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum N.Dumitrescu Avand in vedere tarifele majorate la utilitați, in mod special la consumul de energie, destui romani au ținut sa nu se mai regaseasca printre clienții permanenți ai diferitelor companii de profil…