- Compania Termoenergetica a reacționat dupa ce compania ELCEN a anunțat o creștere exploziva a pierderilor de agent termin din rețeaua de termoficare a Capitalei. Compania municipala susține ca afirmațiile ELCEN sunt neavenite și nefondate, fiind aruncate in spațiul public inainte de alegeri in incercarea…

- Sistemul de termoficare din București raporteaza in acest an pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte, de doua ori cat pierderile consemnate anul trecut, conform Elcen, producatorul de caldura al Capitalei. In 2019, aceste pierderi erau de 1.200 de tone pe ora, iar in 2016 au fost de 800 de tone pe…

- Compania ELCEN anunța creșterea exploziva a pierderilor de agent termic din rețeaua de termoficare a Capitalei, aflandu-se foarte aproape de valoarea maxima peste care devine practic imposibila o garantare sigura și stabila a alimentarii cu energie termica și electrica.

- Specialiștii Delgaz Grid au identificat, in perioada ianuarie – iunie a.c., 914 cazuri de consum fraudulos, 458 dintre acestea fiind in sistemul de distribuție a gazelor naturale și circa 456 in rețeaua de energie electrica. In toate cele 914 de cazuri au fost gasite improvizații realizate de diverse…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a fost de 25,7 TWh, cu 7,1% mai mic in prima jumatate a acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce importurile au fost de doua ori mai mari, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, miercuri,…

- Ziarul Unirea DOSAR PENAL pentru furt de energie electrica la o firma din Vadu Moților: S-au branșat ilegal la rețeaua de electricitate Polițiștii Postului de Politie Vadu Moților au deschis un dosar penal pentru furt de energie electrica la o firma din Vadu Moților, la care s-a constatat ca sustragea…

- "Agentul termic produs in centralele ELCEN este livrat la temperatura solicitata pana la «gardul» centralelor, de unde este preluat, prin reteaua primara, de Termoenergetica ce asigura distributia si furnizarea energiei termice", arata reprezentantii ELCEN. Reprezentantii ELCEN au spus ca,…