- Blocul Național Sindical anunța ca astazi are loc un protest spontan la toate cele patru electrocentrale din Capitala. Cateva sute de angajati ai Electrocentrale Bucuresti au refuzat sa intre in tura vineri, la ora 14:00, din cauza negocierilor privind contractul colectiv de munca pentru anul viitor,…

- Pana cand a lovit pandemia, foarte mulți angajați nu știau ce inseamna sa lucrezi de acasa. In 2022, pentru mulți șefi, provocarea principala a fost sa-i readuca pe aceștia la birou. COVID-19 a produs o ruptura cu un cost ridicat pentru multe corporații și șefi. Așadar, pe masura ce lumea invața din…

- Un loc de munca la stat este dorit de mulți romani. La salariul de baza, in cele mai multe cazuri destul de mic, se adauga o serie intreaga de sporuri, de cele mai multe ori ascunse ochilor publicului larg. Angajații de la stat cumuleaza spor dupa de spor pentru condiții grele de munca. Ce sporuri […]…

- Electrocentrale Bucuresti ELCEN prezinta duminica, intr-o postare pe Facebook, temperaturile livrate la CET-urile din Capitala, care variaza intre 86 de grade C si 93 de grade C. Compania a primit mai multe comentarii din partea bucurestenilor care se plang ca nu au caldura in case, ELCEN raspunzand…

- Deși temperaturile sunt apropiate de zero grade, primarul general al Capitalei face un anunț care nu va inveseli atmosfera din sanul familiilor multor locuitori ai celui mai mare oraș din Romania. Din cauza interminabilelor probleme cu infrastructura energetica, unii bucureșteni ar putea avea caldura…

- Capacitatile de productie se vor remedia la CET Vest la sfarsitul saptamanii, iar la CET Sud inainte de Craciun; in apropierea acestei sarbatori va porni si centrala provizorie de la Titan, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Sunt la curent cu problemele termoficarii, care s-au accentuat…

- ”Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN) informeaza ca in data de 22.11.2022 s-au initiat la CET Progresu manevre de suplimentare a cantitatii de energie termica produsa pentru alimentarea cu apa calda si caldura in zona arondata centralei. In acest sens, s-a dispus pornirea unui grup energetic (cazan…

- Noul proprietar al Twitter a trimis miercuri seara primul mail intern catre angajați in care le transmite sa se pregateasca pentru „vremuri dificile” și in care ii anunța ca munca de la domiciliu este interzisa cu excepția unor cazuri in care iși va personal acordul, relateaza Bloomberg . Musk a spus…