Elcen: Falimentul RADET nu va determina sistarea furnizării de energie termică, dacă Primăria plăteşte Deschiderea procedurii de faliment a RADET nu va duce la sistarea furnizarii energiei termice de catre Elcen, atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de catre Primaria Municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat al producatorului de energie, remis, luni, AGERPRES. "ELCEN asigura pe aceasta cale toti factorii implicati cat si pe bucuresteni ca are capacitatea si disponibilitatea de a asigura furnizarea agentului termic si a apei calde in sezonul de iarna 2019-2020, atata timp cat va exista garantia achitarii serviciilor prestate. In acest sens, in urma sedintei convocate de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

