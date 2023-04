Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceasta actiune a avut loc ca urmare a adresei transmise de C.M. Termoenergetica Bucuresti catre ELCEN, prin care se solicita oprirea CET Progresu incepand cu data de 20.04.2023, in continuarea procedurilor initiate de CMTEB de oprire progresiva a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre…

- ”Elcen anunta oprirea in rezerva a CET Grozavesti. Necesarul de energie termica la nivelul Municipiului Bucuresti, odata cu incheierea sezonului de incalzire, devine foarte scazut comparativ cu sezonul de iarna. Elcen informeaza ca astazi, 18 aprilie, a fost efectuata oprirea in rezerva a CET Grozavesti.…

- Apa CTTA Alba a transmis ca s-a reluat alimentarea cu energie electrica a stației de pompare a apei de la Mihoesti, iar in cel mai scurt timp se va relua și alimentarea cu apa a UAT-urilor Campeni Bistra și Lupșa, aproximativ 15.000 mii de utilizatori. Reamintim ca locuitorii din localitațile Campeni,…

- Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) au venit luni, 6 februarie, cu mai multe precizari privind cererea S.A. „Termoelectrica” de ajustare a prețului pentru energia electrica produsa și a tarifului pentru energia termica, scrie Ziarul de Garda . In conformitate cu…

- Electrocentrale București SA (ELCEN), principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din București, anunța ca Tribunalul București a decis joi inchiderea procedurii de insolvența și reintroducerea ELCEN in circuitul economic, anunța Mediafax.…

- Cererea prin care Electrocentrale București SA a solicitat deschiderea procedurii de insolventa a fost admisa in 6 octombrie 2016, la Tribunalul Bucuresti.Inchiderea procedurii de reorganizare judiciara și, implicit, a procedurii de insolvența prevede stingerea tuturor obligațiilor de plata asumate…

- Operatorul regional de apa și canalizare, ACET, anunța ca in data de 1 februarie incepand cu ora 08.00 in zona școlii gimnaziale ”Ion Pintilie” din localitatea Maneuți sunt programate lucrari in vederea lichidarii unei avarii accidentale produse pe conducta de aducțiune DN 500 mm din stația de tratare…