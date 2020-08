Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș și-a facut un nou tatuaj. Vedeta a vrut sa imparta bucuria cu fanii virtuali, astfel ca a postat pe rețeaua de socializare o poza cu noul desen corporal. Locul ales de vedeta TV pentru realizarea tatuajului este ferit de ochii curioșilor. De asemenea, Alina Pușcaș a dezvaluit și ce reprezinta…

- Imagini de poveste din Parcul National Calimani. Una dintre cele mai rari flori de la noi, bujorul de munte, a inflorit in aceasta perioada. Specia este protejata in tara noastra, in conditiile in care este pe cale de disparitie. Nu uitati, daca mergeti sa vedeti bujorii, nu-i rupeti! Orice actiune…

- DJ-ul și producatorul grec Andreas Sam, care s-a stabilit in Timișoara din 2009, a pus bazele unei noi case de discuri care poarta numele de Imani made for music, sub a carei umbrela, a aparut recent primul E.P. „Ne adresam acelora care iubesc muzica house cu influențe afro combinate cu sound-uri etnice…

- Cele 16 landuri din Germania impreuna cu guvernul federal au elaborat noi reguli care anunta o relaxare lenta a restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, a anuntat miercuri cancelarul Angela Merkel, conform dpa.

- Doua persoane private de libertate din Brașov au fost confirmate cu COVID-19, acesta fiind primul caz in care deținuți din Romania sunt infectați cu noul tip de coronavirus. „In aceasta (joi - n.red.)...

- Potrivit autoritatilor din judetul Ialomita, 21 de angajate ale unei croitorii din Urziceni au fost confirmate cu coronavirus.Croitoria este un punct de lucru al unei firme din Bucuresti si are in total 47 de angajati.Primul caz confirmat a aparut saptamana trecuta la o femeie care a fostinternata la…

- In Statele Unite ale Americii au aparut așa numitele ”mese de protecție” personale pentru distanțarea sociala a clienților, noteaza Insider.com.De forma unor imenși colaci de salvare, mesele de protecție sunt susținute pe structuri metalice prevazute cu roți.Astfel, clienții se pot apropia unul de altul…