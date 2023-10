Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit, iar o tanara a fost o grav ranita in urma unui accident de motocicleta produs in noaptea de sambata spre duminica pe raza localitatii Dumbraveni din judetul Suceava, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.

- Un tanar a murit in urma unui accident grav de motocicleta care a avut loc in urma cu puțin timp in comuna Dumbraveni. Potrivit ISU Suceava, o motocicleta a ieșit in afara partii carosabile, in accident fiind implicate doua persoane, un tanar si o tanara, ambele fiind gasite in stare de inconstienta.…

- Un elev al unei școli auto din Dambovița a murit sambata de dimineața intr-un accident care a avut loc in poligonul auto din Ulmi, unde lua lecții pe motocicleta. In varsta de 50 de ani, barbatul a lovit violent in zid de beton, pe motocicleta cu el aflandu-se și instructorul, relateaza News.ro.Poligonul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, cunoscut ca blogger și pasionat de motociclete, a fost aruncat de pe propria sa motocicleta in orașul Adana din Turcia. Cu toate eforturile de a-l salva, vedeta social media a fost transportata de urgența la spital, dar din pacate nu a supraviețuit din cauza leziunilor…

- Accident grav pe raza localitatii Maritei, din comuna Darmanesti! Doua persoane au murit pe loc, dupa ce motocicleta pe care se aflau a intrat in coliziune cu un camion. Cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- Toate visele i-au fost spulberate intr-un moment! Cine era Alex, tanarul care s-a stins din viața la varsta de 29 de ani, totul in urma unui grav accident rutier, in Buzau. Familia este devastata de durere.

- Sfarsitul de saptamana aduce, din pacate, multe accidente foarte grave. Sambata, pe mai toate soselele tarii au avut loc evenimente rutiere neplacute. A murit si a treia persoana implicata in accidentul produs sambata pe raza comunei Gheraesti, judetul Neamt. Este vorba despre o femeia aflata pe motocicleta.…

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un cunoscut preot din București și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții". Tragicul eveniment a avut loc marți, 11 iulie, in jurul orei 8:30, pe traseul dintre Buzau și București.