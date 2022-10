Stiri pe aceeasi tema

- SOLUTIA GASITA… Primaria municipiului Vaslui s-a hotarat, in sfarsit, sa rezolve problema cainilor care umbla liberi pe strazi. Si nu, nu va mari capacitatea adapostului public, asa cum a propus directorul Goscom, ci va organiza un targ dedicat adoptiilor de caini cazati in adapost. Potrivit anuntului…

- Octombrie este o luna speciala pentru Carmen de la Salciua. Artista s-a casatorit in mare secret, deși la inceputul lunii septembrie anunța ca nunta sa și a lui Marian Corcheș se amana! Carmen de la Salciua și-a luat fanii prin surprindere. Vedeta a distribuit pe contul personal de Instagram imagini…

- Caz ciudat la Iași. Un barbat a dat foc, fara niciun motiv, unei motociclete. Polițiștii au intrat pe fir și l-au identificat in scurt timp, iar acum acesta se afla in spatele gratiilor Un individ a fost arestat preventiv zilele trecute, dupa ce dat foc unei motociclete. Ceea ce parea un fel de reglare…

- Cristina Balan, cunoscuta publicului dupa ce a caștigat emisiunea «Vocea Romaniei», a oferit o vește neașteptata tuturor! Artista este insarcinata din nou și urmeaza ca famila ei sa devina mai numeroasa peste doar trei luni, caci a reușit sa țina sarcina ascunsa de privirile curioșilor timp de șase…

- Roxana Hulpe și Bogdan Radulescu s-au cununat civil și religios, iar alaturi de aceștia au fost cele mai apropiate persoane. Marele eveniment a avut loc pe Lacul Tarnița din Cluj-Napoca. ,,Am totul’’, a fost mesajul prin care Roxana Hulpe și-a anunțat prietenii de pe Instagram ca s-a casatorit. Prezentatoarea…

- Ben Afflack și Jennifer Lopez au organizat o nunta fastuoasa pe parcursul a trei zile, weekendul trecut. Una dintre invitatele de onoare a fost chiar Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck și mama celor trei copii ai actorului, Violet , 16 ani, și Seraphina , 13 ani, și Sam , 11 ani…https://click.ro/vedete/vedete-internationale/de-ce-nu-a-participat-jennifer-garner-la-nunta-2199554.html…

- O mireasa gravida in 7 luni a murit vineri noapte in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava din cauza unui stop cardio-respirator. Tanara suferea de afecțiuni cardiace. Alexandra locuia in satul Paltinoasa, iar in seara zilei de vineri 19 august, in jurul orei 21:30 i s-a facut rau.…

- O mireasa de 24 de ani a murit chiar la nunta ei, dupa ce a fost impușcata in cap de unul dintre invitați care a urmat o veche tradiție de nunta din Iran. Petrecerea era in toi cand unul din invitați, un membru al familiei, a scos arma și a inceput sa traga in aer. […] Articolul O mireasa de 24 de ani…