- Carantina nu poate fi instituita prin ordin de ministru, deci este neconstitutionala. Asa au decis, joi, judectorii Curtii Constitutionale. In acelasi timp, acestia au anuntat ca starea de alerta poate fi prelungita de Guvern fara aprobarea Parlamentului.

- Delegatia transnistreana din cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC) si-a exprimat "marea ingrijorare fata de actiunile partii moldovenesti, care, in ultimul timp, se inclina tot mai mult sa se indeparteze de principiile reglementarii pasnice a conflictului armat din regiunea transnistreana a RM,…

- Mai putin de 20% dintre elevii din clasele a VIII-a si a XII-a din Alba Iulia si-au dat acordul sa fie testati gratuit pentru COVID-19, un procentaj asemanator fiind inregistrat si in randul personalului didactic si nedidactic, actiunea reprezentand o initiativa locala pentru ca reluarea cursurilor…

- FMI a anunțat ca a ajuns la un acord cu Ucraina pentru un credit de 5 miliarde de dolari, pe 18 luni, pentru a ajuta țara sa depașeasca șocul economic cauzat de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters, conform Mediafax.Acordul, care trebuie aprobat de consiliul executiv al FMI, urmarește…

- Ramona Badescu locuiește in Italia, impreuna cu soțul și baiețelul lor. De șase saptamani, vedeta se afla in izolare. Ea a povestit la Antena 1, cum este aceasta perioada pentru ea și cum face fața carantinei, in contextul coronavirusului."Sunt 6 saptamani de cand sunt in casa. Nu ies. Am o persoana…

- Universitara Sanda-Maria Ardeleanu și soțul ei, medicul nefrolog Mihai Ardeleanu, se simt bine și se afla in izolare la domiciliu, dupa trei saptamini de spitalizare la Suceava și la Iași. Ambii au fost internați, din cauza ca au fost depistați pozitiv pentru coronavirus. Sanda-Maria Ardeleanu a acordat…

- O doctorita italiana care trateaza oamenii de coronavirus indura un calvar. Este prinsa la mijloc intre juramantul pe care l-a depus pentru a vindeca bolnavii și teama ca ar putea infecta tocmai propria familie, potrivit unui material publicat de agentia Reuters.Cecilia Bartalena (35 de ani) lucreaza…