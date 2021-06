El e fiul aproape neștiut al lui Florin Piersic /FOTO! Daniel locuiește în Viena și lucrează la o corporație El e fiul aproape neștiut al lui Florin Piersic! Pe Florin Piersic Jr, baiatul cel mare al magistralului actor, il cunoaște o țara intreaga, mai ales ca-i calca pe urme legendarului sau tata. Insa puțina lume știe ca ”Margelatu”(85 ani) mai are un fiu, pe Daniel (45 ani), care locuiește in Austria din adolescența. Mezinul artistului este rodul iubirii acestuia cu actrița Anna Szeles, cei doi fiind divorțați din 1989. Daniel, care l-a facut de doua ori bunic fericit pe Florin Piersic, a ramas cu mama sa la Budapesta dupa divorțul acestora, apoi s-a stabilit in Viena. In capital Austriei a studiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

