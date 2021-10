Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a murit sambata pe DJ 732 C Arges. Baiatul era pasager intr-o masina condusa de un tanar de 21 de ani, care s-a rasturnat. Ambii au fost raniti, insa doar soferul a supravietuit

- Un copil a fost lovit de masina pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu din Constanta. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.In imagini se poate observa cum un copil este lovit in plin de o masina.Minorul a iesit in fuga in fata autoturismului, iar soferul nu a putut evita impactul. Copilul…

- Un barbat de 59 de ani a fost spulberat de un automobil la volanul caruia se afla un sofer de 34 ani, din raionul Balți. Accidentul fatal s-a produs miercuri seara in apropiere de localitatea Bujor din raionul Hincesti.

- Un copil de 2 ani, lasat nesupravegheat pe o strada din Cricau, a fost lovit de o mașina. Minorul a fost transportat la spital Un minor de doar doi ani lasat nesupravegheat de catre cei care trebuiau sa aibe grija de el, a traversat strada principala din localitatea Cricau și a fost acroșat de un autoturism,…

- Patru tineri cu varste intre 16 și 20 de ani au suferit mai multe traumatisme dupa ce mașina cu care se deplasau, scapata de sub control, a intrat violent intr-un gard, rasturnandu-se apoi in curtea unui imobil. Accidentul s-a produs joi noaptea, in jurul orei 22.10, pe drumul comunal Remezau ...

- Doi copii au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mama lor a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Accidentul care se putea termina tragic a avut loc pe o șosea din Argeș.

- In 30 august se implinește un an de la accidentul rutier provocat de mașina SPP in care ministrul Lucian Bode se „odihnea” pe bancheta din spate. Mașina oficialului a depașit o coloana de autovehicule aflate in trafic, pe linie continua, apoi a lovit un autoturism care circula din sens opus. Au fost…

- Trei tineri, intre care o adolescenta de 14 ani, au murit dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un copac si s-a rasturnat, in judetul Vrancea. O alta tanara a fost transportata la spital. Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.