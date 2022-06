El e cel mai tatuat portar din fotbalul românesc! Relu Stoian, portarul lui FC Buzau, a facut o pasiune pentru tatuaje. Nu mai știe cate are, dar e convins ca iși va mai face. Pe primul l-a facut acum 7 ani, dupa ce a promovat cu Juventus București in Liga 1. “Este un text pe care mi l-am facut pe piept, in cinstea promovarii. Am muncit foarte mult pentru ea” – Relu Stoian, portar FC Buzau. Restul tatuajelor sunt povești despre viața sa. „Fiecare tatuaj reprezinta un moment legat de viața mea, nu mi-am facut nimic intamplator. Sunt lucruri care mi-au marcat existența” – Relu Stoian, portar FC Buzau. Sportivul nu vrea sa se opreasca aici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Speram ca acest material, lucrat cu drag, pasiune și in care am pus suflet, sa ajunga la inimile tuturor celor ce vor asculta primul nostrum CD a grupului Sanzienele Nemțene. Mulțumim finanțatorului nostru Primaria Municipiului Piatra Neamț, partenerilor noștri Consiliul Județean Neamț, Centrul pentru…

- Lotul FC Buzau s-a reunit ieri, sub comanda antrenorului Cristi Pustai. Mai mulți jucatori au absentat din diverse motive, iar alții, care au evoluat in sezonul trecut, nu se mai intorc la clubul din Crang. „Dupa o vacanta de o luna, FC Buzau a inceput miercuri dupa-amiaza pregatirile pentru noul sezon…

- FC Buzau va avea un nou presedinte incepand cu jumatatea acestei luni! Conducerea clubului a anuntat, marti, numirea lui Auras Brasoveanu in functia de presedinte executiv incepand cu data de 15 iunie. Brasoveanu a fost ultima data conducatorul Concordiei Chiajna, formatie cu care a disputat, zilele…

- De astazi se incheie oficial sezonul de schi din Poiana Brașov. Și in acest sezon, domeniul schiabil din Poiana Brașov a ramas opțiunea preferata de brașoveni și turiști, datorita calitații și dimensiunii partiilor, diversitații gradelor de dificultate, sistemului de transport pe cablu. Confirmarea…

- Sfarsitul acestei saptamani este ultimul din sezonul de iarna 2021-2022 in care se mai poate schia in zona superioara a partiilor din Poiana Brasov, sezonul de schi urmand a fi inchis oficial, in statiune, in a doua zi de Paste. ”Iubitorii sporturilor de iarna se mai pot bucura de partiile din partea…

- Sezonul de schi se va prelungi in Poiana Brasov pana in data de 25 aprilie, astfel ca iubitorii sporturilor de iarna vor putea profita de vacanta elevilor, care incepe in 15 aprilie, si de perioada sarbatorilor de Pasti.Conform unei informari transmisa de Primaria Brasov, in weekendul urmator, impreuna…

- Autoritatile din Brasov anunta ca domeniul schiabil din Poiana Brasov este in continuare deschis turistilor, in unele zone stratul de zapada de pe partii ajungand la grosimea de 60 de centimetri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va disputa vineri, 1 aprilie, de la ora 17:00, in deplasare, partida cu CSM Deva, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3! Elevii lui Boșco sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, iar CSM Deva este pe poziția secunda, cu 40 de puncte! „Incepe o noua etapa pentru…