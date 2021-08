El Confidencial: Fenomen fără precedent în istoria recentă a României. Ruta românească, în vizorul refugiaţilor afgani Supravegherea sporita la frontierele extracomunitare ale Ungariei și Croației a deviat catre Romania ruta pe care mii de migranți și refugiați afgani incearca sa ajunga in vestul UE. Publicația spaniola El Confidencia noteaza ca Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia, Ungaria și Croația sunt ultima oprire a afganilor catre țarile de destinație din Europa de Vest. Acesta a fost, in cea mai mare parte a ultimului deceniu, traseul urmat de sute de mii de migranți fara acte și de refugiați sirieni si irakieni, sau afgani și din alte țari asiatice, pentru a cauta in Europa un refugiu impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

