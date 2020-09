Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul narcotraficant mexican Joaquin «El Chapo» Guzman a facut apel, vineri, la condamnarea sa, de anul trecut, la inchisoare pe viata in SUA, au anuntat avocatii sai, informeaza lefigaro.fr.

- O femeie in varsta de 73 de ani s-a vindecat de coronavirus, dupa ce a petrecut cinci luni in spital, informeaza CNN.Marie Delus nu iși mai atinsese mama de cand acesta a fost dusa la camera de urgența a unui spital din New York, in luna martie. Dar, dupa mai bine de cinci luni de spitalizare, Marie…

- Dupa Met si Whitney Museum, MoMA, celebrul muzeu de arta moderna din New York, a anuntat luni ca isi redeschide portile pe 27 august, dovada ca New York-ul revine la viata dupa cinci luni in care activitatea a fost paralizata ca urmare a pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, titrat de Agerpres.…

- Jose Antonio Yepez Ortiz, 40 de ani, supranumit ”El Marro”, ”Ciocanul” in traducere, liderul cartelului Santa Rosa de Lima, o banda care a furat petrol din conductele guvernului și a facut milioane de dolari, a fost arestat, au anunțat autoritațile mexicane, citate de CNN.El Marro era ”vanat” de forțele…

- Curtea Federala a Canadei a invalidat, miercuri, un acord controversat cu Statele Unite, care prevedea ca o persoana care solicita azil trebuie sa depuna cererea în prima țara în care intra, fie Canada, fie Statele Unite, potrivit AFP.Curtea a decis ca acest „Acord de țara…

- 16 persoane au murit in urma a doua atacuri armate in statul Sinaloa din vestul Mexicului, fieful traficantului de droguri Joaquin "El Chapo" Guzman, a anuntat joi ministerul securitatii publice, scrie Agerpres.

- Cadavrele fusesera aruncate pe doua portiuni ale autostradei 45, pe teritoriul statului mexican Zacatecas. Cadavrele erau infasurate in paturi si lipite cu banda adeziva. 15 dintre morti au fost gasiti pe drumul care leaga statele Zacatecas si Durango, 4 in comunitatea Rio Florido, din municipiul…

- 16 persoane au murit in urma a doua atacuri armate in statul Sinaloa din vestul Mexicului, fieful traficantului de droguri Joaquin "El Chapo" Guzman, a anuntat joi ministerul securitatii publice, scrie Agerpres, citand agenția Reuters.