- Un prototip experimental al ekranoplanului „Orlan” va fi dezvoltat in cadrul actualului program de stat de aprovizionare a armatei ruse cu arme noi si moderne prevazut pana in 2027, a anuntat luni vicepremierul Iuri Borisov, responsabil de industria apararii in cadrul guvernului condus de premierul…

- Suceava va sustine la Forumul Regiunilor – Initiativa celor Trei Mari, ce se va desfasura pe 3 iulie, la Jasionka-Polonia, realizarea rutei rapide Est-Carpatice, care sa lege Marea Baltica de Marea Neagra prin Siret si Suceava, a anuntat, luni presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. ”Principalul…

- In contextul in care, din cauza miscarilor Moscovei si a flotei ruse de la Sevastopol, situatia militara ramane extrem de complicata in Marea Neagra, Ministerul Apararii Nationale vrea sa intareasca dotarea Fortelor Navale Romane. Alaturi de programe precum constructia de corvete multifunctionale si…

- Miercuri, 30 mai, ora 20:30 (la „Beer Zone”, Str. „Alexandru Lapușneanu” nr. 16), are loc lansarea romanului Pantere parfumate de Dan Alexe, aparut (de curind) in colectia „ Ego. Proza ” a Editurii Polirom (si in format digital). Vorbesc, alaturi de autor: Georgeta Condur, Alexandru Calinescu, Florin…