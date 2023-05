eJobs: Vara începe cu o creștere fulminantă a joburilor din turism Primele șase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeași perioada a anului trecut. Retailul și serviciile ocupa, ca de fiecare data, primele doua locuri ale clasamentului celor mai activi angajatori, insa, odata cu apropierea verii, operatorii din turism caștiga vizibil mai mult teren la acest capitol. Cu 20.000 de joburi noi, postate de la inceputul anului și pana acum, dar cu precadere in ultima luna, cei care recruteaza pentru sectorul turistic se afla pe locul al patrulea in ierarhie, dupa angajatorii din industria alimentara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii, dupa primul semestru: peste 160.000 de joburi noi și 4,4 milioane de aplicari. Vara incepe cu o creștere fulminanta a joburilor din turism Primele șase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeași perioada a…

- Datoria statului a sarit, pentru prima oara, de 700 miliarde de lei si a depasit 50- din PIB, scrie Profit. Aceste date sunt publice si apar in asa numitul raport privind „Datoria administratiei publice conform metodologiei UE*) (datoria guvernamentala)", publicat de ministerul de Finante. De altfel,…

- Cu o cifra de afaceri de aproape 15 milioane de euro și un numar de 420.000 de joburi postate in platforma, 2022 a fost cel mai bun an din istorie pentru eJobs Romania. Rezultatele marcheaza o creștere de aproximativ 50% fața de 2021, anul care a marcat revenirea pe piața muncii, in termeni de joburi…

- Primul trimestru al anului se incheie cu aproape 100.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania, dar și cu 2,7 milioane de aplicari, tablou aproape identic cu cel aferent primului trimestru al anului trecut. „Nu vedem diferențe notabile in ceea ce privește…

- Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, numar record de vizitatori in primele trei luni ale anului. Evenimentele organizate Muzeul National al Unirii din Alba Iulia anunța ca a inregistrat, in primele trei luni ale acestui an, un numar record de vizitatori. Este vorba despre 14.568 persoane care au…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-28.II.2023, au totalizat 5.157.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 3.032.100 tep, in crestere cu 85.300 tep (+2,9%) fata de perioada 1.I-28.II.2022,…

- Piața muncii, dupa primul trimestru: aproape 100.000 de joburi postate, 2,7 milioane de aplicari și peste 200.000 de candidați noi. Scade interesul pentru joburile in strainatate, dar ramane crescut cel pentru joburile remote. Urmeaza o perioada cu creșteri in aplicari Primul trimestru al anului se…

- Piața muncii, dupa primul trimestru: aproape 100.000 de joburi postate, 2,7 milioane de aplicari și peste 200.000 de candidați noi. Scade interesul pentru joburile in strainatate, dar ramane crescut cel pentru joburile remote. Urmeaza o perioada cu creșteri in aplicari Primul trimestru al…