- Autoritațile din Italia au deschis o ancheta dupa ce un copil de 6 ani, singurul supraviețuitor al unui accident infiorator de telecabina din mai, a fost dus in Israel de bunicul sau. Parinții lui Eitan Biran, fratele mai mic și doi dintre strabunicii lui s-au numarat printre cele 14 persoane care au…

- Procurorii italieni au declanșat o ancheta dupa ce Eitan Biran, baiețelul de șase ani care a fost singura persoana care a supraviețuit accidentului de telecabina din Italia , de pe 23 mai, a fost dus de bunicii materni in Israel, impotriva voinței altor membri ai familiei, pe fondul unei lupte crancene…

- Alexia, fetita in varsta de 10 ani, ranita grav in urma accidentului dintre un microbuz si un tren, in localitatea Urisor (județul Cluj), a murit pe un pat de spital din Cluj-Napoca. Mama acesteia, impreuna cu care calatorea dinspre Italia spre Romania, decedase a doua zi dupa accident. Familia…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…

- 150 de percheziții in municipiul Arad și in alte 8 județe Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Radiojurnal" - Realizator: Nicoleta Turcu - Poliția Româna și procurorii DIICOT au facut astazi peste 150 de percheziții în municipiul Arad și în alte 8…

- Vineri, 2 iulie, in cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020 sunt programate primele doua sferturi de finala: Elveția – Spania (de la ora 19:00, la Sankt Petersburg) și Belgia – Italia (incepand cu ora 22:00, la Munchen). Ultimele doua „sferturi" vor avea loc sambata, 3 iulie: Cehia – Danemarca…

- Manuel Locatelli (23 de ani), autorul ”dublei” azzurre in Italia - Elveția 3-0, s-a bucurat in stilul Tardelli in 1982: „De obicei nu urmaresc acțiunea pana in careul mic, dar am avut și un pic de nebunie”, explica Locatelli. „Locatelli e o bijuterie. Le-am spus-o și englezilor, inaintea Euro. Primul…