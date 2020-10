Einstein nu se îndoia de existența lui Dumnezeu! Și Pascal, și Pușkin, și Lomonosov, și Mendeleev. Dar o oarecale Lenocika de șaptesprezece ani spune: "Ma cam indoiesc ca Dumnezeul vostru exsita…”. Dar tu citește mai intii, studiaza intrebarea și atunci vei spune. Dar ea nu face asta, doar vorbește. Este ca și cum ai intrat in metrou, ai vazut schema - un oarecare inel, puncte colorate. Ai dat dat din mina: "Ei, prostii, ma duc singur." Continua Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea a intrat in epoca sustenabilitati cu angajamente globale de a indeplini marile obiective de dezvoltare durabila din Agenda 2030. ONU, care marcheaza in 24 octombrie aniversarea a 75 de ani de existenta, isi continua misunea de a lucra pentru dezvoltare sustenabila, pace si respectarea drepturilor…

- Consulatul Germaniei la Sibiu sarbatoreste 30 de ani de existenta. Reperele de activitate in Romania sunt amintite de Hans Erich Tischler, Consulul Germaniei la Sibiu. ”In acest an, Consulatul Germaniei la Sibiu sarbatoreste 30 de ani de existenta si priveste in urma la o perioada extrem de intensa…

- Calitatea lucrarilor de pe strada Albișoara și pavajului ce este pus pe Pușkin și Bodoni va fi analizata dupa ce lucrarile vor fi finisate. Dupa ploile de ieri, Ion Ceban se arata indignat ca au aparut mulți „experți” care se tot dau cu parerea despre subiectele menționate mai sus, chiar daca aceste…

- Senatul a marcat, joi, intr-o sedinta solemna, 30 de ani de existenta postdecembrista, la eveniment fiind prezenti si fosti presedinti ai acestui for din perioada de dupa 1990, printre care Nicolae Vacaroiu si Petre Roman. Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, care a deschis sedinta…

- Medicii spaniolii se lupta in aceste zile nu doar cu pandemia si cu numarul tot mai mare de cazuri de COVID-19, ci si cu dezinformarea din jurul pandemiei. Colegiul Medicilor din Spania a luat pozitie fata de campania de dezinformaresi ameninta cu anchete in cazul medicilor negationisti, anunța MEDIAFAX.Medicii…

- In apropierea Muzeului orașului Chișinau (Turnului de apa) va fi amenajat un scuar. Totodata, vor fi reabilitate trotuarele de pe strada Alexei Mateevici, in perimetrul strazii A. Pușkin și strada Mitropolit G. Banulescu - Bodoni.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, afirma ca lumea interlopa a proliferat dupa ”atacul” la legile justitiei din partea guvernarii PSD, insa sustine ca autoritatile au ”sub control” fenomenul privind lumea interlopa din Romania. Predoiu acuza ca organizatiile de tip interlop ”incearca sa penetreze…

- Considerata ca fiind una dintre cele mai interesante formatii live de pe melagurile noastre, trupa B-ton a luat naștere cu 20 de ani in urma la Arad, prin reinventarea muzicii fostei trupe Slammer, inspirandu-se din muzica pe care membrii au ascultat-o acasa din copilarie, din acordurile multor trupe…