Ei sunt EROII de la Special Olympics!  

60 de tineri cu nevoie speciale au participat la ultimul concurs național programat in acest an, Competiția Naționala de Gimnastica. Sub privirile parinților și ale antrenorilor, sportivii au concurat in mai multe probe și au primit medalii, diplome și cadouri de sarbatori. Sportul este cel care ii unește pe tinerii cu nevoie speciale! 60 de sportivi cu dizabilitați din mai multe orașe din Romania au participat la Competiția Naționala de Gimnastica, ultimul concurs programat in 2023. Antoanela Oltean este antrenoare cu ștate vechi in gimnastica artistica, iar din 2004 și-a descoperit vocația…