- Prima confruntare de la Chefi la cuțite, sezonul 9 vine și cu prima eliminare. Radu Mincu, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a fost parasit competiția de la Antena 1, dupa ce a acumulat 8 puncte.

- Lucia Mara, un cofetar din Blaj, care a participat la ediția 26 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a reușit sa ii uimeasca pe jurați atat cu preparatele pe care le-a realizat, cat și cu povestea ei de viața. Concurenta a dezvaluit faptul ca și-a facut curaj sa participe in sezonul 9 al […]…

- In ediția 27 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut descoperi emoționanta poveste de viața a lui Mataz Alzarau, un concurent care a reușit sa ii surprinda din plin pe cei trei jurați.

- Dupa 9 ani de stat in țari straine, Mircea Terhetea s-a intors in Romania și direct in platoul Chefi la cuțite! Concurentul vrea sa caștige marele premiu, dupa ce in urma cu mai mult timp a renunțat la meseria de jurist pentru bucatarie.

- Bucurie mare in familia Antena Stars. Razvan Babana, concurentul de la Chefi la cuțite, va face parte din echipa emisiunii ”Showbiz Report”. Invitat in platou, faimosul bucatar a facut dezvaluiri inedite despre rolul pe care il avea, dar și despre planurile de viitor. Iata ce a declarat Razvan Babana.

- Jurații de la Chefi la cuțite au demonstrat ca nu se pricep la gatit, ci și la dans! Astfel, Ștefania lui Speak le-a oferit lecții lui Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea chiar in pauzele de la filmari. Rezultatul a fost unul fabulos, iar fanii au ras copios.

- Maria Pruna, o concurenta a emisiunii ”Chefi la cuțite” difuzata de Antena1, a povestit ca a petrecut un an și șapte luni la inchisoare, dupa ce a fost atrasa intr-o rețea care clona carduri bancare. Misiunea ei era sa extraga banii din bancomate, pe care apoi ii preda șefilor rețelei, in schimbul unui…

- De pe Tik Tok, Janna The Mom a ajuns direct in platoul de la Chefi la cuțite. Americanca ajunsa in Romania in urma cu mai mulți ani le-a pregatit juraților un preparat dulce. Cum au reacționat cand au vazut cine se afla in spate.