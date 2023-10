Ei sunt cei patru români morți în accidentul de autocar din Italia. Se aflau în vacanță Potrivit antena 3.ro, cei patru romani erau stabiliți de multa vreme in Germania, insa venisera in vacanța la Veneția și erau cazați la campingul care inchiriase autocarul. Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, sunt cei patru romani care au sfarșit dupa ce autocarul a cazut de pe un pod, de la 15 metri inalțime. Ambasada Romaniei la Roma a anunțat ca va acorda sprijin in vederea repatrierii, dar și pentru eliberarea certificatelor de deces ale celor patru romani morți. Barbatul este din Targoviște, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani, formata din patru persoane, se numara printre victimele accidentului de autocar produs in apropiere de Venetia, a revenit cu precizari Ministerul de Externe, dupa o zi tragica in care autoritatile si apropiatii au incercat sa identifice victimele! Cei patru conationali locuiau in…

- Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, sunt romanii care au murit in accidentul dintre Veneția și Mestre. Autocarul electric in care se aflau a cazut de pe un pod de la o inalțime de 15 metri și a luat foc.…

- O familie de romani, formata din patru persoane, se numara printre victimele accidentului de autocar produs in apropiere de Venetia, a revenit cu precizari Ministerul de Externe, dupa o zi tragica in care autoritatile si apropiatii au incercat sa identifice victimele! Cei patru conationali locuiau in…

- O familie de romani, formata din patru persoane, se numara printre victimele accidentului de autocar produs in apropiere de Venetia, a revenit cu precizari Ministerul de Externe, dupa o zi tragica in care autoritatile si apropiatii au incercat sa identifice victimele! Cei patru conationali locuiau in…

- "Condoleante familiei celor patru romani decedati in urma tragicului accident rutier petrecut la Venetia. Dumnezeu sa ii odihneasca! Autoritatile romane depun acum toate eforturile pentru repatrierea trupurilor neinsufletite. Asteptam cu totii rezultatele anchetei oficiale din Italia", a scris Nicolae…

- „Profund indurerat de veștile de ultima ora venite din Italia privind tragicul accident produs la Mestre, care a curmat și viețile a patru cetațeni romani. Transmit condoleanțe și multa putere familiei indoliate, in aceste momente de grea incercare”, a transmis președintele Klaus Iohannis.MAE: 4 romani,…

- Un accident ingrozitor s-a produs marți seara in Mestre (Veneția), dupa ce un autobuz s-a prabușit de pe rampa unui pod și a luat foc. Un autobuz cu turiști din Ucraina, Croația, Franța și Germania a cazut de pe un pod și a luat foc. 21 de morți, dintre care 2 copii, și 18 raniți. […] The post Accident…

- Un accident extrem de grav a avut loc in localitatea Mestre din apropiere de Veneția. Un autobuz s-a rasturnat de pe un viaduct și a luat foc la impact. Cel puțin 20 de persoane au murit, transmite Il Messaggero. Accident grav de autobuz, soldat cu cel puțin 20 de morți, in Italia. Din primele informații,…