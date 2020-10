Ei sunt agenții care au dat cea mai mare amendă din istoria rutierei din România și au suspendat permisul unui tânăr pentru trei ani de zile Doi agenti din cadrul IPJ Suceava au stabilit un record national in materie de sanctiuni: au dat o amenda de 20 880 de lei si au suspendat permisul unui sofer pentru 3 ani si jumatate, anunta stirisuceava.net! Soferul ghinionist are doar 20 de ani si e din orasul Siret. Pustiul a incalcat nu mai putin de 16 reguli din codul rutier. Viteza excesiva (mult peste 100 de kilometri la ora in localitate), refuzul de a opri la semnalul politiei, precum si condusul pe contrasens sunt doar 3 dintre cele mai grave abateri ale soferului ramas fara permis pana in 2024! Tanarul teribilist a fost oprit pana… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

