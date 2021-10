EHF European League: Măgura Cisnădie, calificare cu emoții în turul trei preliminar Echipa de handbal feminin Magura Cisnadie s-a calificat cu emotii în turul al treilea preliminar al competitiei EHF European League, dupa ce a pierdut acasa cu 25-26 (16-14) meciul cu formatia ceha DHK Banik Most, sâmbata, în mansa secunda din al doilea tur preliminar, informeaza Agerpres.

Magura a obtinut calificarea gratie victoriei din primul joc, cu 27-26 (a contat numarul mai mare de goluri marcat în deplasare).

Dupa o prima repriza destul de echilibrata, dar pe care a terminat-o în avantaj, cu 16-14, echipa antrenata de Alexandru Mircea Weber a cedat controlul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

