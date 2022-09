Egiptul va majora taxa pentru trecerea navelor prin Canalul Suez, din 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul intenționeaza sa majoreze taxele pentru navele care tranziteaza Canalul Suez cu 15% in 2023, a declarat sambata președintele autoritații canalului, Osama Rabie, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Turcia va crește de cinci ori costul trecerii prin Bosfor și Dardanele. Noile tarife vor intra in vigoare pe 7 octombrie. Inovația va crește venitul anual al țarii din trecerea navelor prin strimtori de la 40 la 200 de milioane de dolari. {{597949}}La semnarea in 1936 a Convenției de la Montreux, care…

- Pentru a face fata crizei economice provocate de razboiul din Ucraina, Egiptul a gasit o solutie: reducerea iluminatului public pentru a economisi energie si a exporta mai mult gaz, cu scopul de a creste rezervele de valuta.

- Sotia lui Mircea Radu a fost victima unui accident rutier in Piatra Neamț. Raluca a fost lovita pe o trecere de pietoni. Femeia era insotita de o ruda, un barbat de 66 de ani, care a fost si el ranit. Ambii au fost transportati la spital pentru investigatii medicale. Soferul... The post Sotia lui Mircea…

- Un coridor sigur pentru trecerea navelor de cereale in Marea Neagra ar putea incepe in curind sa funcționeze, a declarat pentru RIA Novosti o sursa familiarizata cu negocierile de la Istanbul. "Speram ca in urmatoarele saptamini", a spus interlocutorul agenției. El a confirmat, de asemenea, ca parțile…

- Turiștii și rezidenții din Egipt nu vor mai fi nevoiți sa se furișeze pentru a face poze pe strazile țarii, dupa ce Ministerul Turismului a anunțat miercuri ca fotografiile de amatori in spațiile publice sunt de acum permise. Legea interzice insa in continuare fotografierea copiilor și pozele care pot…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Digi24.ro ca Romania si-a dat acordul pentru tranzitul navelor cu cereale din Ucraina pe bratul Chilia si prin Canalul Bastroe. In contextul in care constructia canalului de catre partea ucraineana este un motiv mai vechi de disputa intre Romania si…

- O adolescenta de 16 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Impactul s-a produs astazi, 30 iunie, in jurul orei 09:50, pe o strada din orașul Durlești. Accidentul rutier a fost surprins de camerele de supraveghere.