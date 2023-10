Victorii pentru New Jersey Devils şi Columbus Blue Jackets

Echipele New Jersey Devils şi Columbus Blue Jackets au obţinut victorii, vineri seara, în meciurile din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL). Jucând în deplasare, New Jersey Devils a câştigat cu scorul de 5-4, după prelungiri, în faţa celor de la New York Islanders,… [citeste mai departe]