- Armata egipteana a anuntat duminica aceasta ca mai mult 70 de presupusi militanti islamisti au fost ucisi in ultimele saptamani in operatiuni militare in nordul Peninsulei Sinai, confruntata cu o insurectie locala afiliata gruparii Stat Islamic (SI), noteaza AFP preluat de agerpres. Un comunicat…

- Doua vaduve ale unor militanti islamisti filipinezi ar putea fi autoarele dublului atentat sinucigas in care au murit 14 persoane, luni, in orasul filipinez Jolo din provincia sudica Sulu, transmit dpa si Reuters, citand responsabili militari.In cele doua explozii, produse la interval de o…

- Presupusi teroristi islamisti au luat cu asalt duminica un hotel foarte frecventat din zona plajei din capitala somaleza Mogadishu, transmit dpa si AFP, citand surse de securitate ale guvernului somale, relateaza agerpres. Potrivit primelor informatii, atacul s-a soldat cu cel putin 5 morti si mai…

- Armata israeliana a deschis focul asupra a patru persoane care aruncau explozibili langa o bariera de securitate de-a lungul frontierei cu Siria pe platoul Golan, se arata intr-un comunicat emis luni si citat de France Presse.

- Patru militanti islamisti sirieni care au patruns pe teritoriul Israelului si au instalat dispozitive explozive au fost ucisi de armata israeliana, conform cotidianului Times of Israel. Incidentul a avut loc...

- Cel puțin 24 de persoane, in mare parte civili, si-au pierdut viata intr-un atac care a avut loc asupra unei inchisori din estul Afganistanului. Acțiunea a fost lansata de combatanți din gruparea jihadista Stat Islamic, au anunțat autoritațile locale, informeaza Agerpres.Inchisoarea din Jalalabad, unde…

- Militanti ai gruparii islamiste Boko Haram au ucis cel putin 16 oameni si au ranit alti sapte, intr-un atac cu grenada comis duminica la o tabara de refugiati din nordul Camerunului, a declarat un oficial local, citat de Reuters.

- Armata nord-coreeana a amenintat sa-si reinstaleze trupele in zonele de frontiera cu Sudul care au fost demilitarizate anterior in virtutea unor acorduri intercoreene, potrivit unui comunicat oficial dat publicitatii marti, noteaza DPA, citata de Agerpres.In acest sens, Coreea de Nord a distrus marti…