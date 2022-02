Stiri pe aceeasi tema

- Duel spectaculos, Sticla Arieșul Turda – CS Ocna Mureș 3-3 (2-0) | Golurile „Sodei draga”, marcate de nou-veniți CS Ocna Mureș a remizat intr-un mod spectaculos, scor 3-3 (0-2), intr-o intalnire disputata pe “Municipal”, cu Sticla Arieșul Turda, colege din Seria a 9-a a eșalonului terț. O partida in…

- FOTO: Partida de verificare, CSM Deva – CSU Alba Iulia 2-0 (0-0), dubla a ugandezului Kayondo Intr-o partida de verificare disputata pe teren sintetic, in nocturna, divizionara terța CSM Deva (locul secund in Seria a 7-a) a invins pe CS Universitatea Alba Iulia, scor 2-0 (0-0). O confruntare apriga,…

- „Soda Draga” a remizat, astazi, pe propriul teren, scor 1-1 (1-0), in primul amical al anului, cu Victoria Viișoara (locul 4 in Liga a IV-a Cluj). „Alb-albaștrii’ au deschis scorul in prima repriza la o conclucrare intre doi fundași, prin D. Lupșan (min. 36, reluare cu capul la centrarea lui Haiduc),…

- Reunire in nocturna pentru CS Ocna Mureș | Al. Giurgiu, Vasinc și Onciu, sub comanda lui Paul Ciuca 24 ianuarie, ziua Unirii Principalelor, a fost ziua reunirilor pentru doua divizionare terțe din Alba, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. Formația din orașul salin a avut prima ședința de pregatire la…

- Modificari intre buturi, la divizionara terța CS Ocna Mureș, in startul acestui an: astfel a plecat portarul Eduard Mihail (s-a intors la divizionara secunda Petrolul Ploiești, de unde fusese imprumutat in vara trecuta, fiind inclus in efectiv de antrenorul Nae Constantin), dar a venit Andrei Onciu…

- In al 4-lea an consecutiv, “lanterna roșie” din Alba: Unirea Alba Iulia ierneaza pe ultima poziție a Seriei a 9-a! S-a tras cortina peste eșalonul terț și pentru al 4-lea an consecutiv Alba are o “lanterna roșie”, intrucat Unirea Alba Iulia ierneaza pe ultima poziție a Seriei a 9-a. Precedentele situații…

- Dupa victoria mare, de la mijlocul saptamanii trecute, cu CSM Resita, handbalistii Craiovei au avut parte de un nou meci extrem de tare, in deplasare de aceasta data, la Sannicolau. Si cum de fiecare data partidele directe dintre cele doua echipe au iscat mai multe controverse, si de aceasta data au…