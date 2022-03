Stiri pe aceeasi tema

- Costul asigurarii impotriva riscului de default (-incapacitate de plata-nr.) pentru obligatiunile guvernamentale rusesti a urcat luni la un nivel record, dupa ce sanctiunile dure adoptate impotriva Rusiei au determinat Moscova sa adopte masuri de urgenta pentru a-si proteja sectorul financiar, transmite…

- Prețul griului si al porumbului a urcat din nou luni, dupa ce statele occidentale au impus Rusiei sanctiuni mai dure in urma invaziei Ucrainei, ceea ce a accentuat turbulentele pe pietele globale și a sporit temerile privind inflatia globala a produselor alimentare, transmite Bloomberg, citat de digi24.…

- ”Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui constiinta Germaniei. Pentru ca germanii sa decida, intr-un final, sa impuna sanctiuni cu adevarat zdrobitoare” Rusiei, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, inaintea…

- Adoptarea sanctiunilor impotriva presedintelui rus Vladimir Putin si a ministrului sau de externe Serghei Lavrov reprezinta „o demonstratie a neputintei absolute” a occidentalilor, a declarat vineri seara, 25 februarie, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse. „Sanctiunile impotriva presedintelui si…

- Consiliul European a agreat politic, joi, un pachet de masuri restrictive suplimentare, prin care vor impune costuri masive și severe Rusiei pentru acțiunile sale, pachet agreat in stransa cooperare cu partenerii și aliații, anunța un comunicat al Președinției Romaniei. Fii la curent cu cele…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Statele Unite au afirmat luni ca nu au "nicio divergenta" cu europenii cu privire la sanctiunile fara precedent care vor fi impuse Rusiei in cazul unei invazii a Ucrainei si nici cu privire la urgenta amenintarii, noteaza AFP. "Nu exista ambiguitate", "nu exista nicio divergenta", a spus purtatorul…

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…