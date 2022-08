Stiri pe aceeasi tema

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, afirma ca sancțiunile occidentale istorice impuse impotriva Rusiei din cauza razboiului din Ucraina funcționeaza intr-un mod neașteptat, relateaza Markets Insider . „Rusia nu are probleme in a-și vinde lucrurile dar are multe probleme in a cumpara…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Președintele rus Vladimir Putin „flarteaza” cu politicienii occidentali și iși atinge parțial obiectivele. Petras Austrevicius, deputat in Parlamentul European din Lituania, a declarat acest lucru pentru The Ukrainian Facts intr-un interviu publicat pe 31 iulie. „Este adevarat ca nu toata lumea din…

- Rusia va lansa o liga de fotbal pentru teritoriile „prietenoase” ocupate de Moscova și zonele separatiste din Ucraina și Georgia, a declarat un inalt oficial de resort Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O inregistrare video rara distribuita de militarii ruși din interiorul unui tanc T-62 de fabricație sovietica, unul dintre tanchiști strigand „Allahu Akbar!” chiar inainte sa traga cu tunul principal al vehiculului militar. Deși filmarea a fost distribuita de un cont obscur pe Twitter, autenticitatea…

- Sa citești mintea președintelui rus Vladimir Putin este de obicei o sarcina dificila, dar uneori liderul de la Kremlin ne ușureaza munca. Cuvintele rostite saptamana trecuta de Putin la Moscova, in timpul unei intalniri cu un grup de tineri antreprenori ruși, vorbesc de la sine: Ceea ce incearca președintele…