- Achizițiile de mașini second-hand au crescut in Rusia anul trecut, ca urmare a sancțiunilor occidentale impuse acestei țari dupa invazia in Ucraina, fapt ce a dus la scaderea producției auto și la creșterea prețurilor, arata Reuters.

- Rusia isi va reduce productia de petrol in luna martie cu 500.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 5% din productia sa de titei, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, dupa ce Occidentul a impus plafoane de pret pentru petrolul si produsele petroliere exportate de Rusia, transmite…

- Vanzarile de automobile noi in Rusia au inregistrat o cadere de 58,8% in 2022, ca urmare a sanctiunilor occidentale impuse Moscovei dupa invadarea Ucrainei, sanctiuni care au antrenat o plecare a constructorilor straini de automobile, a anuntat joi grupul de lobby Association of European Businesses…

- Europarlamentarul Guy Verhofstadt, care face parte din grupul Renew Europe, susține ca sacnțiunile impotriva Rusiei nu au efect. Verhofstadt a publicat un tabel intocmit de publicația Politico (care citeaza Eurostat), care arata comerțul statelor membre UE cu Rusia intre lunile februarie și august…

- La momentul in care companiile occidentale de telecomunicații Nokia și Ericsson se vor retrage din Rusia, la sfarșitul acestui an, rețelele rusești vor suferi o lovitura puternica, mai ales pe termen lung, fiind așteptate deteriorari dramatice in calitatea comunicațiilor pentru rușii de rand, scrie…

- Rusia a dezvoltat un lanț logistic și de aprovizionare global care ocolește sancțiunile occidentale, cu ajutorul caruia dronele militare rusești continua sa beneficeze de cipuri și tehnologii provenite din SUA, se arata intr-o investigație realizata de Reuters impreuna cu publicația rusa iStories și…

- Brandurile chineze au fost responsabile pentru aproape o treime din vinzarile de pe piata auto din Rusia, arata datele analizate de Reuters, ceea ce indica cresterea importantei Chinei dupa exodul companiilor occidentale, in urma invadarii Ucrainei. Vinzarile de automobile si vehicule comerciale usoare…

