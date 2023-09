Efectul miraculos care îl are extractul de pin asupra sănătății Нemoroizi durerosi, presiune arteriala ridicata si afectiuni ale pielii, precum psoriazisul, toate au ceva in comun: circulatia sangelui. Studiile arata ca aceste trei afectiuni pot fi tratate cu succes cu un extract din coaja de pin denumit Picnogenol. Dintr-o multitudine de studii despre cel mai eficient extract natural existent (exista o baza de date intocmita pe www.greenmedinfo.com cu 8 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

