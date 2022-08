Efectul bumerang al măsurilor din energie. Ce ştie Marcel Ciolacu şi nu ne spune? Legislatia privind plafonarea si compensarea facturilor la energie, care ar fi trebuit sa rezolve problema scumpirilor incepute anul trecut, a avut de fapt efectul advers: a adancit si mai mult problema, bugetul de stat nu mai poate compensa facturile, furnizorii nu mai au de unde sa faca rost de bani, distribuitorii nu mai fac investitii in retea, iar, pe bursa, pretul a ajuns astazi la un record istoric. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

