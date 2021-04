Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) examineaza efectele ''indezirabile asociate tuturor vaccinurilor'' impotriva COVID-19, a declarat marti directoarea acestei institutii care in prezent investigheaza cazurile de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu serul produs de AstraZeneca,…

- Agentia Europeana a Medicamentului(EMA) se declara „ferm convinsa” de beneficiile vaccinului AstraZeneca. Anunțul a fost facut, marti, de catre directoarea agentiei, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare grave. Efectele adverse sunt nedovedite in acest moment. „Suntem in continuare…

- Reprezentanții companiei farmaceutice AstraZeneca susțin ca nu exista dovezi a unui risc major de embolie pulmonara, tromboza venoasa profunda sau o scadere a trombocitelor din cauza serului anti-COVID-19 dezvoltat de ei. Reacția companiei vine dupa ce mai multe state din Uniunea Europeana au oprit…

- Vaccinurile impotriva noilor tulpini ale virusului vor fi autorizate in ritm accelerat in Uniunea Europeana, dupa ce a fost acuzata de lentoare in gestionarea pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica aceasta comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, transmite…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat vineri utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului AstraZeneca contra COVID-19 pentru toate persoanele cu varste de cel putin 18 ani, informeaza agentiile internationale de presa. AGERPRES

- Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, a anunțat luni seara ca AstraZeneca nu va mai livra toate dozele de vaccin negociate de Comisia Europeana și a transmis companiei, in mod public, sa ia masuri pentru livrarea vaccinului, in condițiile in care a fost pre-finanțat cu bani europeni.…

- „Comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides a anunțat in timpul reuniunii noastre (a parlamentarilor UE -n.r.) din aceasta dimineața ca producatorul de vaccinuri Johnson & Johnson va depune probabil o cerere pentru aprobarea de catre UE a vaccinului sau in luna februarie”, a afirmat Peter…

- Compania americana Johnson & Johnson va depune cel mai probabil în luna februarie o cerere pentru aprobarea vaccinului sau anti-COVID-19 în Uniunea Europeana, anunța Reuters citând un europarlamentar al Partidului Popular European.„Comisarul european pentru sanatate…